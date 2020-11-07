МВД РФ назвало вынужденной конфискацию машин нетрезвых водителей

https://static.news.ru/photo/097de1fc-20e7-11eb-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает вынужденной мерой конфискацию автомобилей у водителей при повторном управлении в нетрезвом состоянии. Руководитель ведомства надеется, что данную инициативу учтут в КоАП РФ.

Общество платит высокую цену за такого рода [случаи] употребления алкоголя за рулём. <...> 16,5 тысячи сигналов к нам поступило в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль, — рассказал Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что органы внутренних дел с начала 2020-го установили 370 тысяч фактов управления транспортными средствами пьяными водителями. При этом активно помогают силовикам представители общественности. Он напомнил, что МВД РФ является инициатором введения конфискации автомобилей при повторном управлении в нетрезвом виде.

Комментируя уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, Колокольцев отметил, что истина восторжествовала и виновный понёс ответственность, несмотря на тяжесть расследования смертельного ДТП в центре Москвы с участием артиста.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября приговор артисту вступил в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждое четвёртое зарегистрированное преступление в РФ совершается с применением новых технологий в сфере IT. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.