Минздрав поставил ввод препаратов от коронавируса под особый контроль

Ввод в оборот лекарств, спрос на которые повышается в осенне-зимний период, и препаратов для лечения коронавируса, находится на особом контроле в системе маркировки лекарственных препаратов.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Отмечается, что в системе маркировки отражены данные об обороте более 125 тысяч упаковок препаратов от COVID-19, которые выпускаются российскими производителями.
В России с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств специальными метками. Данная мера должна защитить россиян от фальсификата и дать им возможность проверять товары через приложение «Честный знак».
Как ранее писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о вероятном скором начале производства вакцины от COVID-19 в России.
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