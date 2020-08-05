Минздрав поставил ввод препаратов от коронавируса под особый контроль

https://static.news.ru/photo/93859350-d6fe-11ea-8c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ввод в оборот лекарств, спрос на которые повышается в осенне-зимний период, и препаратов для лечения коронавируса, находится на особом контроле в системе маркировки лекарственных препаратов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Отмечается, что в системе маркировки отражены данные об обороте более 125 тысяч упаковок препаратов от COVID-19, которые выпускаются российскими производителями.

В России с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств специальными метками. Данная мера должна защитить россиян от фальсификата и дать им возможность проверять товары через приложение «Честный знак».

Как ранее писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о вероятном скором начале производства вакцины от COVID-19 в России.