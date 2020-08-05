ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/b9636d24-d71f-11ea-a527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Либерально-демократической партии России (ЛДПР) планируют провести 22 августа митинг, который будет посвящён поддержке экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Мы планируем подать заявки на проведение митинга 22 августа на нескольких площадках в Москве, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе партии.

ЛДПР пока не может подать заявку на проведения митинга, так как столичные власти ещё не сняли ограничения на массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19.

Митинг может пройти на одной из собственных площадок ЛДПР с приглашением людей и трансляцией, если не будет возможности провести это мероприятие на открытом воздухе.

Кроме того, акция будет приурочена к годовщине ГКЧП и Дню флага.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей, которые произошли в 2004 и 2005 годах. Политика задержали 9 июля, позже президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности, а также назначил врио губернатора региона Михаила Дегтярёва.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за коронавируса и режим повышенной готовности. 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек. Постепенно число участников акций стало снижаться. Так, 5 августа в протестах участвовали примерно 80 человек.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что в случае вынесения обвинительного приговора экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу он с однопартийцами будет просить президента помиловать его. При этом политик уверен, что его оправдают.