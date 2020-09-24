Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

https://static.news.ru/photo/e1631fe8-fed6-11ea-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Повышение пенсионного возраста еще 10 лет назад во время кризиса 2008–2010 года могло стимулировать рост пенсий. На тот момент власти вели активные дискуссии о повышении пенсионного возраста, но решение так и не был принято.

Если бы повышение было принято, то сейчас пенсии были бы выше на треть, пишет Кудрин в своей книге «Экономическое развитие России», которая выйдет в конце сентября.

Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру, — приводят цитату из книги экс-министра финансов «Известия».

Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская подтвердила слова Кудрина о том, что дискуссии действительно велись. Но «против» перевесили такие аргументы как низкая продолжительность жизни, потеря работы во время кризиса, на фоне чего повышение пенсионного возраста выглядело бы странно.

Если бы пенсионная реформа началась в указанный Кудриным период, это позволило бы выбрать более медленную скорость повышения пенсий для россиян. Но уверенности в том, что уже сейчас пенсии были бы выше, у эксперта нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить опережающий рост пенсий. В следующем году пенсионные выплаты в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.