С приходом нового месяца в России по традиции вступит в силу ряд новых законов или поправок в уже действующие документы. Сегодня расскажем, что изменится с 1 июня 2024 года для родителей, малоимущих семей и тех, кто получает или выплачивает алименты. А также узнаем, как изменится пенсия и различные социальные выплаты с 1 июня 2024 года.
Что изменится с 1 июня в порядке начисления социальных выплат для родителей
С началом лета в России будет изменен порядок социальных выплат для родителей. Теперь при расчете пособия на ребенка, не достигшего 17-летия, в доходах семьи перестанут учитывать средства, которые имеются на счетах несовершеннолетнего ребенка, а также доходы, полученные от выплат за звание «Мать-героиня» или награду «Родительская слава».
При этом при начислении пособия станут учитывать алименты, получаемые родителем в следующем порядке:
- Если алименты поступают на банковский счет по решению суда, то при расчете совокупного дохода учитывается сумма, которая была получена по факту.
- Если алименты выплачиваются на основании исполнительного производства, то необходимо указывать сумму, значение которой предоставляет служба судебных приставов.
- Если алименты выплачиваются по соглашению сторон, которое должно быть заверено нотариусом, будет учитываться фактическая сумма, которая при этом не должна составлять менее 25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка, 33% МРОТ на двух детей и 50% на трех. При этом при расчете учитывается МРОТ, установленный в конкретном регионе РФ.
Стоит отметить, что данное правило будет действовать только для тех родителей, которые при заполнении заявления на пособия указали, что находятся в разводе. Для родителей-одиночек или опекунов такое правило применяться не будет.
Какие изменения с 1 июня 2024 года ждут пенсионеров
Для жителей пенсионного возраста в регионах также начнут действовать изменения при начислении льгот. Они коснутся изменения размера компенсации стоимости проезда на транспорте. Размер индексации льгот будет зависеть от того, в каком регионе проживает их получатель.
Напомним, компенсацию стоимости проезда получают лица предпенсионного и пенсионного возраста, инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, участники боевых действий и ряд других категорий граждан. Им предоставляется льгота при оплате проезда в городском наземном или подземном транспорте.
Кроме того, традиционно с 1 июня пенсионеров ожидает ряд регулярных изменений в начислении пенсий.
Граждане, которые к июню достигнут возраста 80 лет, получат доплату к страховой пенсии в размере чуть более 8 тыс. рублей. Аналогичная выплата ожидает тех, кто получит к этому времени I группу инвалидности. Кроме того, индексация страховой выплаты ожидает тех пенсионеров, кто ранее работал, но уволился в мае 2024 года.
Что изменится для табачной и алкогольной промышленности с 1 июня
С начала следующего месяца вступят в силу изменения, затрагивающие табачную и алкогольную промышленность.
Так, в России будут отменены акцизные марки для табачной продукции. Вместо этого изделия начнут помечать специальными федеральными или учетно-контрольными марками, на основании которых и будет контролироваться оборот табака. Это повлечет за собой изменение правил исчисления акцизов и снимет с производителей никотинсодержащей продукции обязанность покупать акцизные марки.
Кроме этого, с 1 июня для легального оборота спиртосодержащей продукции предпринимателям придется пользоваться сопроводительными документами на товар в электронном виде.
Одновременно организациям, осуществляющим розничную продажу слабоалкогольных напитков и пива в промышленной упаковке, будет вменено в обязанность передавать данные о продаже в систему «Честный знак».
Также новые правила маркировки коснутся продажи ряда безалкогольных напитков, в том числе кваса, соков, компотов и морса. Данные о продаже этих товаров также должны быть переданы в систему «Честный знак».
Изменения в законах для трудящихся, пациентов и некоммерческих организаций
Также с июня начнут действовать различные нововведения в российском законодательстве для других категорий граждан. Узнаем, что изменится для некоторых россиян с 1 июня.
Некоммерческие организации (НКО) с начала следующего месяца смогут осуществлять деятельность без печати. Однако, если в своей работе организация будет использовать печать, это должно быть отражено в Уставе.
Появятся в июне нововведения и для работников туристической отрасли. Так, вступят в силу новые требования к проведению аттестации экскурсоводов, проводников и гидов. Отныне аттестовать таких специалистов смогут только те компании, которые будут включены в специальный общероссийский перечень. Проходить аттестацию экскурсоводы, гиды и проводники будут обязаны один раз в пять лет.
С июня мастера, занимающиеся изготовлением изделий народного промысла, смогут работать в качестве самозанятых. До этого осуществлять свою деятельность по заявленной специализиации они могли только в статусе индивидуальных предпринимателей. При этом возможность получать различные меры господдержки за мастерами будет сохранена.
Иностранцы, прибывающие в Россию для официальной трудовой деятельности, а также на срок более 90 дней, обязаны будут проходить процедуру дактилоскопии в обязательном порядке с 23 июня. Обязанность по проведению этой процедуры будет возложена на МВД.
Еще одно изменение для иностранных граждан вступит в силу с 30 июня: с рядом из них будут прекращены трудовые договоры в случае, если они не предоставят подтверждения о прекращении иностранного подданства.
Еще одно изменение в законодательстве РФ вступит в силу с 18 июня. В список жизненно необходимых лекарств будут включены препараты для лечения ряда инфекций, а также средства для лечения больных рассеянным склерозом. Все они будут выдаваться пациентам, проходящим лечение ОМС, бесплатно при наличии назначения от врача
Также с 30 июня 2024 года закончится срок действия указа президента, согласно которому в России были запрещены продажи нефти и ее продуктов иностранным покупателям, если в договоре поставки была предусмотрена фиксация предельной стоимости товара.
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