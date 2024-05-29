Изменения в законах с 1 июня для пенсионеров, родителей и предпринимателей

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Как изменится пенсия с 1 июня 2024 года

С приходом нового месяца в России по традиции вступит в силу ряд новых законов или поправок в уже действующие документы. Сегодня расскажем, что изменится с 1 июня 2024 года для родителей, малоимущих семей и тех, кто получает или выплачивает алименты. А также узнаем, как изменится пенсия и различные социальные выплаты с 1 июня 2024 года.

Что изменится с 1 июня в порядке начисления социальных выплат для родителей

С началом лета в России будет изменен порядок социальных выплат для родителей. Теперь при расчете пособия на ребенка, не достигшего 17-летия, в доходах семьи перестанут учитывать средства, которые имеются на счетах несовершеннолетнего ребенка, а также доходы, полученные от выплат за звание «Мать-героиня» или награду «Родительская слава».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменения с 1 июня

При этом при начислении пособия станут учитывать алименты, получаемые родителем в следующем порядке:

Если алименты поступают на банковский счет по решению суда, то при расчете совокупного дохода учитывается сумма, которая была получена по факту.

Если алименты выплачиваются на основании исполнительного производства, то необходимо указывать сумму, значение которой предоставляет служба судебных приставов.

Если алименты выплачиваются по соглашению сторон, которое должно быть заверено нотариусом, будет учитываться фактическая сумма, которая при этом не должна составлять менее 25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка, 33% МРОТ на двух детей и 50% на трех. При этом при расчете учитывается МРОТ, установленный в конкретном регионе РФ.

Стоит отметить, что данное правило будет действовать только для тех родителей, которые при заполнении заявления на пособия указали, что находятся в разводе. Для родителей-одиночек или опекунов такое правило применяться не будет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что изменится с 1 июня в порядке начисления социальных выплат

Какие изменения с 1 июня 2024 года ждут пенсионеров

Для жителей пенсионного возраста в регионах также начнут действовать изменения при начислении льгот. Они коснутся изменения размера компенсации стоимости проезда на транспорте. Размер индексации льгот будет зависеть от того, в каком регионе проживает их получатель.

Напомним, компенсацию стоимости проезда получают лица предпенсионного и пенсионного возраста, инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, участники боевых действий и ряд других категорий граждан. Им предоставляется льгота при оплате проезда в городском наземном или подземном транспорте.

Кроме того, традиционно с 1 июня пенсионеров ожидает ряд регулярных изменений в начислении пенсий.

Граждане, которые к июню достигнут возраста 80 лет, получат доплату к страховой пенсии в размере чуть более 8 тыс. рублей. Аналогичная выплата ожидает тех, кто получит к этому времени I группу инвалидности. Кроме того, индексация страховой выплаты ожидает тех пенсионеров, кто ранее работал, но уволился в мае 2024 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какие изменения с 1 июня 2024 года ждут пенсионеров

Что изменится для табачной и алкогольной промышленности с 1 июня

С начала следующего месяца вступят в силу изменения, затрагивающие табачную и алкогольную промышленность.

Так, в России будут отменены акцизные марки для табачной продукции. Вместо этого изделия начнут помечать специальными федеральными или учетно-контрольными марками, на основании которых и будет контролироваться оборот табака. Это повлечет за собой изменение правил исчисления акцизов и снимет с производителей никотинсодержащей продукции обязанность покупать акцизные марки.

Кроме этого, с 1 июня для легального оборота спиртосодержащей продукции предпринимателям придется пользоваться сопроводительными документами на товар в электронном виде.

Одновременно организациям, осуществляющим розничную продажу слабоалкогольных напитков и пива в промышленной упаковке, будет вменено в обязанность передавать данные о продаже в систему «Честный знак».

Также новые правила маркировки коснутся продажи ряда безалкогольных напитков, в том числе кваса, соков, компотов и морса. Данные о продаже этих товаров также должны быть переданы в систему «Честный знак».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Что изменится для россиян с 1 июня

Изменения в законах для трудящихся, пациентов и некоммерческих организаций

Также с июня начнут действовать различные нововведения в российском законодательстве для других категорий граждан. Узнаем, что изменится для некоторых россиян с 1 июня.

Некоммерческие организации (НКО) с начала следующего месяца смогут осуществлять деятельность без печати. Однако, если в своей работе организация будет использовать печать, это должно быть отражено в Уставе.

Появятся в июне нововведения и для работников туристической отрасли. Так, вступят в силу новые требования к проведению аттестации экскурсоводов, проводников и гидов. Отныне аттестовать таких специалистов смогут только те компании, которые будут включены в специальный общероссийский перечень. Проходить аттестацию экскурсоводы, гиды и проводники будут обязаны один раз в пять лет.

С июня мастера, занимающиеся изготовлением изделий народного промысла, смогут работать в качестве самозанятых. До этого осуществлять свою деятельность по заявленной специализиации они могли только в статусе индивидуальных предпринимателей. При этом возможность получать различные меры господдержки за мастерами будет сохранена.

Иностранцы, прибывающие в Россию для официальной трудовой деятельности, а также на срок более 90 дней, обязаны будут проходить процедуру дактилоскопии в обязательном порядке с 23 июня. Обязанность по проведению этой процедуры будет возложена на МВД.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изменения с 1 июня 2024 года для трудящихся

Еще одно изменение для иностранных граждан вступит в силу с 30 июня: с рядом из них будут прекращены трудовые договоры в случае, если они не предоставят подтверждения о прекращении иностранного подданства.

Еще одно изменение в законодательстве РФ вступит в силу с 18 июня. В список жизненно необходимых лекарств будут включены препараты для лечения ряда инфекций, а также средства для лечения больных рассеянным склерозом. Все они будут выдаваться пациентам, проходящим лечение ОМС, бесплатно при наличии назначения от врача

Также с 30 июня 2024 года закончится срок действия указа президента, согласно которому в России были запрещены продажи нефти и ее продуктов иностранным покупателям, если в договоре поставки была предусмотрена фиксация предельной стоимости товара.

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