Первый год работы Соцфонда закончился с дефицитом в сотни миллиардов рублей РБК: дефицит бюджета Соцфонда по итогам 2023 года составил почти 600 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социальный фонд завершил первый год своего существования с дефицитом, сообщает РБК со ссылкой на материалы об исполнении бюджета СФР. По итогам 2023 года расходы фонда оказались больше доходов на 593,4 млрд рублей. Соцфонд создан путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и функционирует с 1 января прошлого года.

Доходную часть бюджета СФР составляют страховые взносы и федеральный трансферт. Первые направляются на обеспечение выплат по страховке, а федеральные средства — на расходы, обусловленные социальными обязательствами нестрахового плана, а также компенсацию выпадающих доходов.

В Минтруде пояснили, что ситуация с дефицитом обусловлена техническими процессами. В 2022 году в Пенсионном фонде был максимальный профицит, который составил 1,1 трлн рублей. Но достичь этого удалось за счет раннего перечисления федеральной части трансферта. В 2023 году финансирование расходов сократилось на ту сумму, которая осталась с прошлого года. Так, доля трансферта в доходах составила 30,3%, тогда как в случае с ПФР она никогда не была ниже 37,7%.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в закон о страховых пенсиях, которые предполагают право на досрочное пенсионное обеспечение. Изменения затронут педагогов среднего профессионального образования.