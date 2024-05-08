В России хотят освободить малоимущих от НДФЛ РБК: власти России и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти России вместе с профсоюзами и работодателями обсудят возможность освобождения от НДФЛ граждан с низкими доходами, пишет РБК. Соответствующий пункт фигурирует в трехстороннем соглашении о планах на 2024–2026 годы.

Документ был подписан в конце апреля. В нем утверждается, что в ближайшие три года в стране планируется проводить «эффективную налоговую политику» для борьбы с «социальным и экономическим неравенством». Отмечается, что малоимущими признаются те семьи, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Как пояснил вице-президент РСПП Федор Прокопов, соглашение подписано, а значит, оно согласовано всеми сторонами. При этом есть компромиссные пункты.

Есть вопросы, которые носят дискуссионный характер: одна из сторон их предлагает, а две другие соглашаются провести консультации по ним. В данном случае инициатором выступили профсоюзы, — отметил он.

В конце апреля Росстат сообщил, что уровень бедности в России по результатам 2023 года составил 8,5%. При этом по итогам 2022 года доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9%.

Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Москве и Республике Татарстан. Самые высокие показатели были в Туве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Согласно предварительной оценке Росстата, средняя граница бедности в прошлом году составила 14 399 рублей.