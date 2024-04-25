Россиянам назвали еще один способ улучшить материальное положение Депутат Говырин: россияне имеют право на соцконтракт для развития бизнеса

Россияне, которым нужна помощь в запуске или развитии собственного бизнеса, могут заключить «социальный контракт», рассказал NEWS.ru депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, с помощью него граждане могут самостоятельно выбраться из кризиса и улучшить доходный уровень. Кроме того, заключить соцконтракт могут малоимущие россияне, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Отличие этой формы помощи от типичных социальных пособий заключается в том, что соцконтракт позволяет людям самостоятельно выбраться из кризиса и улучшить свой доходный уровень. Малоимущие граждане или семьи имеют возможность заключить соцконтракт с государством, чтобы получить помощь в трудной жизненной ситуации, — рассказал Говырин.

Он добавил, что благодаря соцконтракту бизнесмены могут получить от государства 200 тысяч рублей на развитие своего сельскохозяйственного дела, для этого у них должен быть земельный участок с видом разрешенного использования. Депутат предупредил, что с этого года для получения меры поддержки необходимо пройти тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций. Сам контракт заключается на один год.

Если все будет четко выполнено, то возвращать деньги не придется. Для этого важно учесть, на что можно потратить средства: пчеловодство, покупка животных, корма и семян, приобретение оборудования, — объяснил Говырин.

Ранее президент страны Владимир Путин сообщил, что правительство готовит запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины. Кроме того, власти работают над модернизацией налоговой системы.