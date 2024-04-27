Стало известно, сколько россиян оказались за чертой бедности в 2023 году Росстат: уровень бедности в России составил 8,5% в 2023 году

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Уровень бедности в России по результатам 2023 года составил 8,5%, согласно первой оценке Росстата, говорится в публикации ведомства. При этом по итогам 2022 года доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности была на уровне 9%.

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по России в 2023 году составила 8,5%. По сравнению с окончательными данными 2022 года снижение составило 0,5 п. п., — сказано в сообщении.

Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Москве и Республике Татарстан. Самые высокие показатели были в Туве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Согласно предварительной оценке Росстата, средняя граница бедности в прошлом году составила 14 399 рублей.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что число бедных в России может снизиться до 8% от обще численности населения в 2024 году. По ее словам, в числовом выражении по итогам года число малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек. Как подчеркнула эксперт, в целом по стране наблюдается рост как номинальных, так и реальных доходов граждан.