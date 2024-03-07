Экономист спрогнозировала снижение числа бедных в России Экономист Швец: число бедных в России в 2024 году снизится с 9,3 до 8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число бедных в России в этом году может снизиться с 9,3% от общей численности населения до 8%, заявила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец. По ее словам, в числовом выражении по итогам года число малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек.

До 8% — вполне реально. Численность малоимущих граждан зависит в большей степени от социальных выплат, роста минимального размера оплаты труда и сокращения безработицы. Как раз в 2024 году произошла индексация социальных выплат, на 18,5% увеличился МРОТ, и сейчас самый низкий уровень безработицы, — пояснила эксперт.

Она добавила, что в целом в стране продолжается рост как номинальных, так и реальных доходов населения. Инфляция с начала года пребывает на низком уровне, и, если такая тенденция сохранится в течение года, это также будет способствовать снижению уровня бедности и росту доходов населения.

Согласно информации Росстата, число граждан России с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек, или 9,3% от общей численности населения. Это исторический минимум, в 2022 году этот показатель достигал 9,8%. Граница бедности в прошлом году составила 14 339 рублей, годом ранее этот показатель достигал 13 545 рублей.