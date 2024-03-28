Путин предложил возродить в РФ единую систему студенческих турклубов

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Президент России Владимир Путин поручил выстроить в РФ единую систему студенческих туристических клубов. Глава государства также заявил о необходимости организовать спортивные соревнования в этой сфере, продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей.

Считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере, а также продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей, — сказал глава государства.

Ранее член экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов при Министерстве туризма Крыма Иван Коваленко рассказал, что отличить профессионального гида от самозванца можно, проверив информацию о нем и турфирме в Сети. По словам эксперта, у профессионалов также есть официальный аттестат и специальная нагрудная карточка.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что профессия экскурсовода может со временем уйти в прошлое. Как пояснила эксперт, гидов в перспективе заменят роботы с технологиями искусственного интеллекта.