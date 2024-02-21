Экскурсовод рассказал, как защититься от лже-гидов Экскурсовод Коваленко: проверить информацию о гиде можно по отзывам в Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отличить профессионального экскурсовода от самозваного гида можно, проверив информацию о нем и туристической фирме на независимых интернет-ресурсах, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» экскурсовод, член экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) при министерстве курортов и туризма Республики Крым Иван Коваленко. Кроме того, по его словам, профессионалы имеют официальный аттестат и специальную нагрудную карточку.

Как пояснил эксперт, наиболее надежный способ проверить, имеет ли право человек предлагать экскурсионные услуги, — это попросить его предъявить официальный аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика. Большинство специалистов уже давно его получили.

Также Коваленко порекомендовал проверять информацию о туристической фирме или экскурсоводе по отзывам в интернете, причем не на сайте самой фирмы, а на независимых ресурсах.

Относитесь к выбору туристической фирмы и экскурсовода так же тщательно, как к выбору мастера, который, например, будет делать ремонт в вашей квартире, — подчеркнул специалист.

Он также рассказал о необходимости создания в популярных у туристов регионах аналога египетской туристической полиции, которая будет привлекать к административной ответственности тех, кто незаконно предоставляет туруслуги.

Как подчеркнул Коваленко, экскурсоводы формируют образ региона и страны, ее популяризации в мире. По словам эксперта, экскурсовод — это настоящий профессионал, который глубоко знает свой регион и, как правило, имеет высшее образование — географическое, историческое или туристическое.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что профессия экскурсовода может со временем уйти в прошлое. Как пояснила эксперт, гидов в перспективе заменят роботы с технологиями искусственного интеллекта.