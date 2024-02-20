Названы профессии, которые еще полвека не отдадут роботам HR-эксперт Лоикова: в ближайшие 50 лет роботы не смогут заменить врачей и нянь

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Несмотря на стремительное развитие технологий, в ближайшие 50 лет такие профессии, как психологи, врачи, няни и сиделки, останутся за людьми, рассказала в беседе с «Москвой 24» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, ценность человеческого труда в этих сферах лишь продолжит расти.

Несколько сфер деятельности, в которых заменить роботами человеческий труд будет невозможно в ближайшие 40–50 лет, — это образование, медицина, недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес, услуги психологов, врачей, нянь и сиделок, <...> служители церкви и так далее, — высказала мнение специалист.

Она пояснила, что эти профессии подразумевают глубокий контакт и понимание между людьми, которых в этом вопросе не смогут заменить роботы. В то же время, по словам эксперта, во многих областях ИИ-технологии уже теснят людей. Так, в кол-центрах прозвонами зачастую занимаются роботы, и в будущем компьютеризация и роботизация подобных процессов будут развиваться.

В результате автоматизации, как полагает Лоикова, в историю могут уйти бухгалтеры, нотариусы, юрисконсульты, копирайтеры, экскурсоводы, диспетчеры, штурманы, операционисты банков, библиотекари и логисты. Кроме того, сегодня компьютерные технологии способны смоделировать любую картинку. Это значит, что на рынке труда сократится число предложений для художников, дизайнеров и каскадеров, предупредила HR-эксперт.

Ранее методист Елена Провозен рассказала, что быстрее освоить профессию школьникам поможет поступление в колледж вместо вуза. Специалист отметила, что школьники, окончившие девять классов, уже через четыре года обучения в техникуме получают профессию и могут устроиться на работу по специальности.