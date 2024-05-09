SHOT: в Калининграде двух общественников задержали за регистрацию мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя организации «Развитие еврейской культуры» Сергея Стерлина. По данным канала, они поставили на миграционный учет почти 1000 человек.

По информации SHOT, Рашидов и Стерлин оформляли незаконные регистрации иностранцам в течение всего апреля. Как пишет канал, за этот период они сделали временную регистрацию в нежилом помещении на территории СНТ «Чайка» почти 1000 мигрантам.

SHOT пишет, что сотрудники правоохранительных органов оперативно вычислили подельников и задержали их 7 мая. По данным канала, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что 53-летний Рашидов возглавляет Совет национально-культурных сообществ и Центр адаптации, социализации и интеграции мигрантов. Также, по данным SHOT, 68-летний Стерлин руководит автономной некоммерческой организацией «Развитие еврейской культуры в Калининградской области» и имеет судимость за мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по итогам масштабной операции против незаконной миграции перед судом предстанут сразу девять организаторов схемы по незаконной легализации иностранных граждан. Фигуранты дела поставили на миграционный учет 192 человека.