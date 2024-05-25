В Сургуте полиция не дала мигрантам помолиться в мечети Полиция ХМАО доставила в отдел по вопросам миграции в Сургуте 140 иностранцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу и Федеральной службы безопасности устроили облаву на мигрантов в мечети Сургута. Правоохранители доставили 140 иностранцев в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу, сообщили в региональном УВД.

В результате проведенных проверок выявлено 17 административных правонарушений миграционного законодательства, — говорится в сообщении УВД.

Инцидент произошел 24 мая. Полицейские и сотрудники ФСБ и Росгвардии проверили посетителей мечети. Также в ходе облавы стражи порядка выявили одного нелегально находившегося на территории РФ иностранного гражданина. В УВД уточнили, что сейчас решается вопрос о его выдворении за пределы страны.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердила задержание в Гатчине 52-летнего руководителя строительной фирмы. Предприниматель осуществлял незаконную легализацию мигрантов. С каждого иностранного гражданина он взымал по 3 тысячи рублей. Он действовал с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Бизнесмен подавал сведения о регистрации мигрантов по адресу вымышленного хостела.