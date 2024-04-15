Нас хотят обмануть? За «коммуналку» введут электронные платежки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума может принять законопроект о введении электронных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Его авторами выступают депутаты Заксобрания Краснодарского края. Ранее комиссия нижней палаты по обеспечению жилищных прав граждан одобрила проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю страну. NEWS.ru разбирался, какие плюсы и минусы есть у данной инициативы, отменят ли власти бумажные платежки.

Зачем нужны электронные платежки

Документ, поступивший в Госдуму от Заксобрания Краснодарского края, предлагает ряд поправок в Жилищный кодекс. И в первую очередь — альтернативный, электронный способ отправки платежек россиянам. Авторы инициативы указывают, что документ поможет проинформировать об оплате тех, у кого фактический адрес проживания не совпадает с тем, по которому значится квартира. Кроме того, по мнению парламентариев, электронные платежки позволят сэкономить бюджеты регионов.

По расчетам региональных операторов ЖКХ, стоимость агентских услуг с 2021 года поднялась более чем в три раза — с 31,3 млн рублей до 75 млн рублей в прошлом году. В этом году на эти цели было выделено 100 млн рублей.

В Краснодарском крае думают и о зеленых насаждениях. Только в этом регионе 1,1 млн абонентов получают бумажные документы. По мнению краевых депутатов, если бы половина жителей региона перешла на электронные квитанции, ежегодно удавалось бы сберечь более 130 деревьев.

Заменят ли бумажные квитанции электронными

В комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан отмечают, что законопроект соответствует предыдущим судебным решениям. Речь идет о постановлении Конституционного суда, согласно которому оформление платежных документов в электронном виде способствует созданию условий для исполнения плательщиком своих обязательств. Верховный суд (ВС) ранее постановил, что потребители коммунальных услуг не обязаны получать документы только в бумажном или в электронном виде.

Это означает, что у людей должен быть выбор. Законодатели вряд ли пойдут против этого решения ВС, особенно с учетом количества возрастных плательщиков. В конце концов многие пенсионеры не смогут адаптироваться к полной отмене бумажных документов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают о законопроекте в Госдуме

Сейчас обычные платежки отправляются по месту нахождения помещения, которое часто не совпадает с адресом проживания собственника. Это затрудняет получение квитанций, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от ЛДПР Владимир Кошелев.

«Внедрение альтернативного способа направления платежек в электронном виде при наличии заявления собственника позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. В свою очередь это повысит объем поступающих платежей», — подчеркнул депутат.

С этим мнением согласна и Светлана Разворотнева — замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России».

«Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительнее. Неслучайно Конституционный суд отметил в своем определении, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками», — подчеркнула парламентарий.

Разворотнева также согласилась с точкой зрения, что электронные платежки сэкономят людям не только деньги, но и время. Кроме того, информация об оплате квитанции будет сохраняться, что очень удобно. На данный момент действующее законодательство обязывает производить оплату «по бумажке», что влечет дополнительные расходы.

В чем риски электронного документооборота

Руководитель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова заявила в разговоре с NEWS.ru, что электронные платежки удобны для тех, кто давно пользуется цифровыми услугами. Но инициатива несет и риски, поскольку в случае возникновения споров о размере начислений или о взыскании задолженности суды требуют бумажные документы, отметила она.

«Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда при введении электронной формы платежного документа возникают трудности с получением бумажного экземпляра. Даже в московских МФЦ сейчас сложно получить единый платежный документ за долгий период. Говорят: „Посмотрите в своем личном кабинете“», — сказала Юнисова.

При этом потребитель может распечатать информацию из личного кабинета, но воспримет ли это суд — большой вопрос. По этой причине Юнисова рекомендует тем, кто в частном порядке получает электронные квитанции или перейдет на них в случае принятия законопроекта, не отказываться от бумажных платежек.

Еще одна проблема заключается в том, что 16% россиян не имеют доступа к интернету. Кроме того, в тех семьях, где формально есть подключение к Сети, многие пожилые люди не могут полноценно пользоваться интернетом, потому что не умеют этого делать. При этом именно они часто являются плательщиками, так как жилье находится в их собственности.

Если власти решат провести какой-то «пилот», например полностью переведут на электронные платежки жителей того или иного района в Краснодарском крае, возникнет масса проблем — неплатежи, пени и, как следствие, разбирательства вплоть до судебных.

Примут ли законопроект об электронных платежках

Несмотря на то что законопроект еще не подписали члены администрации президента, правительства, ведущие сенаторы или депутаты Госдумы от «Единой России», его поддержали комиссия ГД по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ. Это говорит о том, что документ, вероятно, примут. Так обычно происходит почти со всеми законопроектами, которые поддерживает профильный комитет.

Пока документ находится на рассмотрении Минстроя. От одобрения этого ведомства и заключения правительства зависит окончательное решение.

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