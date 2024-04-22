В Госдуме раскрыли причины увеличения числа разводов Депутат Останина: выросло число фиктивных разводов ради выплат от государства

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Количество фиктивных разводов увеличилось из-за желания получить выплаты от государства, считает депутат Госдумы Нина Останина. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, люди формально расторгают брак, чтобы попасть в категорию малоимущих.

Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. Чтобы попасть в категорию малоимущих, люди разводятся. Имущество остается на отце, дети — на матери, она получает пособие на каждого ребенка, — объяснила депутат.

Парламентарий отметила, что из-за таких фиктивных разводов статистика скачет, но не отражает реального положения дел. Однако причиной распада семьи могут быть и внутренние проблемы.

Останина добавила, что сейчас неактуальна та романтическая любовь, которая была 30 лет назад. По ее мнению, в моде свобода отношений, из-за чего даже встречаются беременные в 12–13 лет девочки.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что в последние годы россияне стали реже вступать в брак. По его словам, это связано с тем, что в стране активно пропагандируются свободные отношения. Он отметил, что в России уже поднимался вопрос о том, чтобы приравнять сожителей к семье, однако это не семья.