Милонов объяснил, почему в России увеличилось число разводов Милонов: число разводов в РФ увеличилось из-за пропаганды свободных отношений

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На последние годы россияне стали реже вступать в брак, рассказал NEWS.ru депутат Государственной Думы Виталий Милонов. По его словам, это связано с тем, что в стране активно пропагандируются свободные отношения.

Не думаю, что у нас увеличилось число разводов, скорее браков меньше стало. Связано это с тем, что у нас активно пропагандируется так называемые свободные отношения. В России даже поднимался вопрос о том, чтобы приравнять сожителей к семье. Это не семья. Но, к сожалению, эти негативные веяния и до нас доходят. Я уверен, что мы этим переболеем. Нужно просто доносить до общества, что единственная нормальная форма жизни человека — это семья, — рассказал Милонов.

Ранее американская компания Petrelli Previtera, занимающаяся вопросами семейного права, провела исследование, согласно которому Россия стала одним из лидеров по количеству разводов. Страна вошла в ТОП-5 и заняла четвёртое место в списке.

До этого юрист Илья Русяев рассказал, что главным и самым надежным способом избежать раздела имущества при разводе является заключение брачного договора. По его словам, такой договор имеет очень весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее. Юрист добавил, что в брачном договоре супруги вправе заранее определить режим собственности на имущество — совместный, раздельный или смешанный, а также установить доли в конкретных объектах имущества.