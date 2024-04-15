Юрист рассказал, как избежать раздела имущества при разводе Юрист Русяев: брачный контракт позволит избежать дележа имущества при разводе

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Главным и самым надежным способом избежать раздела имущества при разводе является заключение брачного договора, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, такой договор имеет очень весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее.

Семейный кодекс РФ устанавливает, что все нажитое в браке имущество, за исключением некоторых случаев, считается совместной собственностью и при разводе подлежит разделу в равных долях (ст. 34 СК РФ). Однако законодательство предусматривает легальные способы избежать такого раздела имущества. Самый надежный способ — заключение брачного договора, — рассказал Русяев.

Юрист пояснил, что в брачном договоре супруги вправе заранее определить режим собственности на имущество — совместный, раздельный или смешанный, а также установить доли в конкретных объектах имущества.

Помимо договора, Семейный кодекс допускает квалификацию отдельных видов имущества как личной собственности одного из супругов, которая не подлежит разделу. К ней относится имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак, полученное им в дар или по наследству или приобретенное в браке исключительно на средства от реализации добрачного имущества, — сказал Русяев.

Еще один законный способ — это пропуск сроков исковой давности для требования о разделе имущества, рассказал эксперт. Это происходит, если с момента развода прошло три года.

Если со дня прекращения брака прошло три года, а бывший супруг все это время не пользовался общим имуществом и не заявлял претензии на его раздел, суд может отказать в иске о разделе по причине пропуска срока давности (ст. 9, 38 СК РФ), — заключил юрист.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявила, что супруги не могут засудить друг друга за измену, в том числе лишить одного из партнеров имущества. Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ, брачный договор определяет имущественные права и обязанности, а адюльтер к ним не относится.