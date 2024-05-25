ЧП со следующим из России танкером произошло в проливе Босфор У следующего из РФ танкера сломалось рулевое управление в проливе Босфор

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Поломка рулевого управления произошла у танкера Osaka, следующего из России, сообщило Управление береговой охраны Турции. Судно под флагом Португалии направлялось в средиземноморский порт Мерсин. Уточняется, что танкер был отбуксирован в безопасное место.

183-метровый танкер Osaka с 40,7 тонны нефтепродуктов, следующий из России в Мерсин и дрейфовавший к берегу из-за поломки рулевого управления у района Хайдарпаша, в сопровождении лоцмана и буксиров был отбуксирован в безопасное место в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже, — говорится в сообщении.

В операции были задействованы три буксира Стамбульского центра навигации. Инцидент не повлиял на судоходство в Босфоре.

Ранее сообщалось, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по нефтяному танкеру, который, по данным Центрального командования США, направлялся в Китай после остановки в России. Судно шло в Красном море под панамским флагом, принадлежало и управлялось греческим оператором. Моряки смогли восстановить управление. Никто из членов экипажа не пострадал, отметили в американском командовании.