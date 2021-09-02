Ивановским пенсионерам заплатят, если они переболели коронавирусом

Власти Ивановской области выплатят местным жителям старше 65 лет, переболевшим коронавирусом, по три тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Программа затронет пожилых людей, у которых COVID-19 диагностировали с начала пандемии до 1 мая 2021 года, рассказал губернатор Станислав Воскресенский.

Люди не виноваты, что они COVID-19 заболели. Был такой сложный период, потом стала доступна вакцина, и появилась возможность обезопасить своё здоровье. Но в первую волну, во вторую люди массово болели, — подчеркнул он.

По его словам, неважно, как именно болел человек: дома или в больнице.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. 31 августа Путин подписал и указ о выплате по 15 тысяч контрактникам, курсантам и другим силовикам.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет. В ВС иск рассматривать не стали.