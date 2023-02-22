Историк рассказал о преимуществах возвращения к советской системе обучения Историк Багдасарян: специалитет помогал советским людям обгонять Запад

Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Именно благодаря специалитету советским людям удавалось обгонять Запад по многим направлениям, заявил в беседе с «360» историк Вардан Багдасарян, комментируя призыв президента России Владимира Путина вернуть советскую систему обучения в вузах страны. Ученый уверен, что западная система менее подстроена под решение экономических, социальных и технологических задач. По его словам, система специалитета отражает сильные качества России и более адаптирована к ней.

Дело не в том, сколько лет должно быть отведено по отношению к этой системе, а в том, чтобы в целом вернуться к той модели, которая была адаптирована и связана с опытом нашей страны, отражала наши сильные качества, — заявил Багдасарян.

Историк подчеркнул, что специалитет обеспечивает учащимся фундаментальную подготовку, а в России есть запрос именно на нее. При этом он отметил, что подготовка выпускников бакалавриата менее соответствует задачам, которые выдвигает современность. Он объяснил, что такое обучение отличается прикладным характером. Эксперт считает, что в России западная система вводилась для того, чтобы россияне могли получать образование за границей.

Была установка не под решение собственных задач, <...> а под удобство той части общества, которое курсирует между несколькими мирами, — уточнил Багдасаров.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет.