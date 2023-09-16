Гришечкин, Шаронов, Шейко: кто из российских артистов умер в сентябре

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Гришечкин

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года. Неделю назад он попал в больницу из-за проблем с сердцем, на днях его самочувствие ухудшилось. Кто еще из знаменитостей скончался в сентябре?

О смерти Вячеслава Гришечкина сообщил его коллега, артист московского Театра на Юго-Западе Антон Белов. Также новость о кончине звезды «Солдат» подтвердила лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова. Актер умер в ночь с 15 на 16 сентября. Предварительная причина смерти Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Последние восемь суток он провел в реанимации. До этого — два дня в частном реабилитационном центре в Одинцово, куда был отправлен из-за проблем с алкоголем.

Кто из российских знаменитостей умер в сентябре 2023 года

Актер и режиссер Константин Арефьев скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенного инсульта. Похороны прошли на Митинском кладбище. Тело режиссера было кремировано.

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер 4 сентября в возрасте 58 лет. В Молодом театре, где он служил более 13 лет, сообщили, что в последнее время звезда жаловался на боли в сердце.

Советский и узбекский актер Шерали Джураев ушел из жизни 4 сентября в Ташкенте. Сообщалось, что в последнее время он долго болел. Ему было 77 лет.

10 сентября умер актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года. Причины смерти артиста не сообщались.

Заслуженный деятель искусств режиссер Николай Шейко скончался в Москве на 86-м году жизни 9 сентября. Он много лет возглавлял литературную часть МХТ им. А. П. Чехова и поставил более 100 спектаклей, а также занимался постановками по русской и зарубежной классике. Прощание с ним состоялось в театре 13 сентября. Его похоронили на Митинском кладбище.

Хирург Отари Гогиберидзе, делавший пластические операции российским звездам, умер 9 сентября от последствий коронавирусной инфекции. Ему было 52 года. Врач переболел COVID-19 в феврале, после чего долго восстанавливался. Болезнь дала серьезные осложнения.

Актер Игорь Кечаев 13 сентября скончался в Москве после продолжительной болезни. Ему было 63 года. Прощание с ним состоялось 15 сентября в институте им. Н.В. Склифосовского.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год

Кто из российских знаменитостей умер в августе 2023 года

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. Ей был 81 год. Она скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. По одной из версий, она могла умереть от полиорганной недостаточности, которая стала следствием септического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление знаменитости снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.

Режиссера Светлану Джимбинову обнаружили мертвой в ее московской квартире 7 августа. Ее тело пролежало там больше года и мумифицировалось. Согласно экспертизе, смерть постановщицы наступила примерно в начале 2022 года.

Радиоведущий Леонид Володарский умер 7 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года.

Народный артист РСФСР Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер 14 августа. Ему было 85 лет. Актер скончался в Боткинской больнице, куда его экстренно госпитализировали несколько дней назад с последствиями перенесенного коронавируса. Кроме того, у Николаева наблюдалась острая стадия механической желтухи, однако от операции он отказался.

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