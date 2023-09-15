Что известно об умершей бабушке Стаса Пьехи: как она влияла на семью певца Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки по имени Валентина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки Валентины по отцовской линии, опубликовав семейную фотографию. Что известно о женщине?

Артист 14 сентября опубликовал в социальных сетях архивный снимок, на котором, будучи ребенком, запечатлен рядом с бабушкой. На фотографии также присутствует сестра певца — Эрика Быстрова в совсем маленьком возрасте.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — написал Пьеха.

Исполнитель не стал раскрывать подробности случившегося.

Что известно о бабушке Стаса Пьехи Валентине

На опубликованной артистом фотографии запечатлена мать музыканта Юрия Быстрова — второго мужа артистки Илоны Броневицкой, отчима Стаса Пьехи.

Эрика Быстрова редко выкладывала фотографии бабушки в своих социальных сетях. Последний раз снимок был опубликован пять лет назад, когда сестра Пьехи праздновала четырехлетие дочери Василисы.

«Валя старше Васи на 85 лет», — написала она в публикации.

В комментариях знакомые Эрики Быстровой поделились, что помнят ее бабушку с детства, поскольку она всегда водила внучку на занятия в музыкальную школу.

Стас Пьеха в одном из своих интервью рассказывал, что сестра Эрика все свое детство провела в доме бабушки по отцовской линии, из-за чего была обижена на родителей.

«Наверное, кому-то это покажется диким, но я долго не воспринимал сестру как близкого человека. В детстве мы с ней виделись два-три раза в год по большим семейным праздникам — Эрику воспитывали другие бабушка с дедушкой, родители ее отца. В Эрике долго сидела обида на маму. Мне кажется, Эрика чувствовала себя брошенной», — поделился певец.

Повзрослев, брат и сестра подружились. Эрика была концертным директором Стаса Пьехи, а позднее они вместе открыли клинику для реабилитации пациентов, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости.

Фото: Социальные сети Стас Пьеха с бабушкой и маленькой сестрой Эрикой Быстровой

Что известно о родном отце Стаса Пьехи

Актриса Илона Броневицкая познакомилась с первым мужем, литовским джазовым музыкантом Пятрасом Герулисом, когда училась в институте. В студии программы «Судьба человека» она рассказала, что их брак не продержался и полгода.

«Мой первый брак длился всего пять месяцев. Я бегала за первым мужем. Влюбилась в него. Он был необычайно красив. На нашей свадьбе одна из родственниц плакала. Говорила, что Пятрас со мной жить не будет. Так и случилось в итоге. Я его любила до смерти и сразу хотела от него детей. Вскоре я забеременела. Эдита заплакала, когда узнала», — призналась артистка.

Броневицкая также сообщила, что супруг хотел назвать наследника Наполеоном. Переубедить его удалось народной артистке СССР Эдите Пьехе.

«Я испугалась. Я пустила в ход тяжелую артиллерию. Эдита сказала, что пусть лучше будет Станиславом. Пятрас с мамой спорить не стал», — вспомнила она.

По словам артистки, их брак распался из-за того, что музыкант не был создан для семьи. Они разошлись по обоюдному желанию. Музыкант уехал на родину. До семи лет Стас носил фамилию отца, а затем Эдита Пьеха настояла на ее смене.

Пятрас Герулис наладил отношения с сыном спустя много лет. В эфире YouTube-шоу «вМесте» певец признался, что не близок с отцом, но помогает ему материально.

«Так как у нас не было контакта и не было нужды в этом контакте, мы практически не видимся. Единственное, я поддерживаю его небольшими финансами, потому что ему это нужно. Я считаю, что это нормально, и с моей стороны, наверное, максимум, на который я готов», — сказал певец.

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