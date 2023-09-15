Умерла бабушка Стаса Пьехи

Фото: Социальные сети

Стас Пьеха с бабушкой и маленькой сестрой Эрикой Быстровой

Певец Стас Пьеха на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщил о смерти своей бабушки Валентины по отцовской линии. Артист опубликовал черно-белый снимок из детства, на котором он стоит рядом с бабушкой и маленькой сестрой Эрикой Быстровой.

Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать, — написал Пьеха.

Что стало причиной смерти родственницы, исполнитель не уточнил.

В июне Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем. СМИ писали, что певцу стало плохо ночью, ему вызвали скорую и госпитализировали с признаками инфаркта миокарда, из стационара его перевели в реанимацию, где провели экстренную коронарографию с чрескожным коронарным вмешательством. После операции Пьеха сообщил, что результаты утешительные.

Бабушка певца по материнской линии, народная артистка СССР Эдита Пьеха, в последнее время почти не появляется на публике. По словам ее внучки Эрики Быстровой, певица устала быть на виду и сейчас ей нравится просто спокойно жить за городом. Стас Пьеха в августе 2022 года не исключал, что через какое-то время его бабушка может выступить с концертом, но пока не хочет возвращаться на сцену. Певец говорил, что у знаменитой родственницы проблемы со здоровьем, и иногда она передвигается в инвалидном кресле.