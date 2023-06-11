Стали известны подробности госпитализации Стаса Пьехи Mash: Стаса Пьеху госпитализировали с признаками инфаркта миокарда

Фото: Социальные сети

Стас Пьеха

Telegram-канал Mash сообщает, что российского певца Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу с признаками инфаркта миокарда. По информации канала, врачи предотвратили недостаточность кровоснабжения сердца путем экстренной операции.

Mash пишет, что ночью Пьеху экстренно доставили в стационар, после чего перевели в реанимацию и провели экстренную коронарографию с чрескожным коронарным вмешательством. Во время операции врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже.

Сейчас певец находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное. В своих соцсетях Пьеха написал, что результаты коронарографии утешительные. Он призвал всех беречь сердце и не перегружаться.

Ранее Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Артисту стало плохо ночью, и ему вызвали скорую помощь.

В 34 года Пьеха пережил инфаркт. Журналистам артист рассказал, что с этого момента в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.