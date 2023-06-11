11 июня 42-летний певец Стас Пьеха был помещен в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Артисту ночью стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали в кардиореанимацию.
Пьеха заявил, что его кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. В Боткинской больнице певцу провели полный набор сердечных исследований. Он отметил, что результаты коронарографии утешительные, призвал всех беречь сердце и не перегружаться.
Telegram-канал Mash сообщил, что Пьеха попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Его экстренно доставили в стационар, после чего перевели в реанимацию и провели экстренную коронарографию. Во время медицинского вмешательства врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже. Им удалось предотвратить недостаточность кровоснабжения сердца, отмечал Mash.
В 34 года Пьеха перенес инфаркт. В ноябре 2019 года музыкант заявил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Тогда Пьеха признался, что принимал запрещенные препараты более 10 лет. По словам певца, эти годы были самыми жуткими в его жизни. Попытки «завязать» ни к чему не приводили: уже через два дня самочувствие становилось невыносимым, а на третий руки сами тянулись к наркотикам.
Он заявил, что с тех пор в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.
В марте этого года Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной его обращения к медикам стал коронавирус.
Самые яркие снимки Пьехи — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Asya Chepurina/Global Look Press
14 апреля 2006 года. Стас Пьеха, участник телепроекта «Фабрика звезд», и его девушка Вика
Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press
27 января 2011 года Стас Пьеха выступил с концертом в Новосибирске
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
26 ноября 2011 года. Певица Слава и Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Золотой граммофон — 2011»
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
04 декабря 2013 года. Санкт-Петербург. Стас Пьеха выступает в БКЗ «Октябрьский»
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
11 мая 2019 года. Певец Стас Пьеха и экс-солистка поп-группы «Тату» Юля Волкова во время награждения финалистов Международного вокального конкурса и фестиваля «Московская весна a cappella»
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
19 октября 2020 года. Певца Илона Броневицкая и Стас Пьеха во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2020»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
27 февраля 2021 года. Певец Стас Пьеха во время интервью изданию NEWS.ru
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
10 декабря 2022 года. Певец Стас Пьеха на XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
23 мая 2022 года. Певец Стас Пьеха на съемках финала телепроекта «Ты супер! 60+»