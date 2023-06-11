У Стаса Пьехи возникли проблемы с сердцем: фото певца до госпитализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

10 декабря 2022 года. Стас Пьеха во время XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

11 июня 42-летний певец Стас Пьеха был помещен в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Артисту ночью стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали в кардиореанимацию.

Пьеха заявил, что его кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. В Боткинской больнице певцу провели полный набор сердечных исследований. Он отметил, что результаты коронарографии утешительные, призвал всех беречь сердце и не перегружаться.

Telegram-канал Mash сообщил, что Пьеха попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Его экстренно доставили в стационар, после чего перевели в реанимацию и провели экстренную коронарографию. Во время медицинского вмешательства врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже. Им удалось предотвратить недостаточность кровоснабжения сердца, отмечал Mash.

В 34 года Пьеха перенес инфаркт. В ноябре 2019 года музыкант заявил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Тогда Пьеха признался, что принимал запрещенные препараты более 10 лет. По словам певца, эти годы были самыми жуткими в его жизни. Попытки «завязать» ни к чему не приводили: уже через два дня самочувствие становилось невыносимым, а на третий руки сами тянулись к наркотикам.

Он заявил, что с тех пор в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.

В марте этого года Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной его обращения к медикам стал коронавирус.

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