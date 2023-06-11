11 июня 42-летний певец Стас Пьеха был помещен в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Артисту ночью стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали в кардиореанимацию.

Пьеха заявил, что его кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. В Боткинской больнице певцу провели полный набор сердечных исследований. Он отметил, что результаты коронарографии утешительные, призвал всех беречь сердце и не перегружаться.

Telegram-канал Mash сообщил, что Пьеха попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Его экстренно доставили в стационар, после чего перевели в реанимацию и провели экстренную коронарографию. Во время медицинского вмешательства врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже. Им удалось предотвратить недостаточность кровоснабжения сердца, отмечал Mash.

В 34 года Пьеха перенес инфаркт. В ноябре 2019 года музыкант заявил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Тогда Пьеха признался, что принимал запрещенные препараты более 10 лет. По словам певца, эти годы были самыми жуткими в его жизни. Попытки «завязать» ни к чему не приводили: уже через два дня самочувствие становилось невыносимым, а на третий руки сами тянулись к наркотикам.

Он заявил, что с тех пор в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.

В марте этого года Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной его обращения к медикам стал коронавирус.

Самые яркие снимки Пьехи — в фотогалерее NEWS.ru.

28 сентября 2005 года. Стас Пьеха и Валерия

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

28 сентября 2005 года. Стас Пьеха и Валерия

14 апреля 2006 года. Стас Пьеха, участник телепроекта «Фабрика звезд», и его девушка Вика

Фото: Asya Chepurina/Global Look Press

14 апреля 2006 года. Стас Пьеха, участник телепроекта «Фабрика звезд», и его девушка Вика

28 мая 2009 года. Стас Пьеха и Виктория Боня

Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

28 мая 2009 года. Стас Пьеха и Виктория Боня

27 января 2011 года Стас Пьеха выступил с концертом в Новосибирске

Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press

27 января 2011 года Стас Пьеха выступил с концертом в Новосибирске

26 ноября 2011 года. Певица Слава и Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Золотой граммофон — 2011»

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

26 ноября 2011 года. Певица Слава и Стас Пьеха на церемонии вручения премии «Золотой граммофон — 2011»

04 декабря 2013 года. Санкт-Петербург. Стас Пьеха выступает в БКЗ «Октябрьский»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

04 декабря 2013 года. Санкт-Петербург. Стас Пьеха выступает в БКЗ «Октябрьский»

31 июля 2013 года. Певица Эдита Пьеха и Стас Пьеха

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

31 июля 2013 года. Певица Эдита Пьеха и Стас Пьеха

11 мая 2019 года. Певец Стас Пьеха и экс-солистка поп-группы «Тату» Юля Волкова во время награждения финалистов Международного вокального конкурса и фестиваля «Московская весна a cappella»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

11 мая 2019 года. Певец Стас Пьеха и экс-солистка поп-группы «Тату» Юля Волкова во время награждения финалистов Международного вокального конкурса и фестиваля «Московская весна a cappella»

19 октября 2020 года. Певца Илона Броневицкая и Стас Пьеха во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2020»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

19 октября 2020 года. Певца Илона Броневицкая и Стас Пьеха во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2020»

27 февраля 2021 года. Певец Стас Пьеха во время интервью изданию NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 февраля 2021 года. Певец Стас Пьеха во время интервью изданию NEWS.ru

10 декабря 2022 года. Певец Стас Пьеха на XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

10 декабря 2022 года. Певец Стас Пьеха на XXVII церемонии вручения Национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон»

23 мая 2022 года. Певец Стас Пьеха на съемках финала телепроекта «Ты супер! 60+»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

23 мая 2022 года. Певец Стас Пьеха на съемках финала телепроекта «Ты супер! 60+»

22 февраля 2023 года. Певица Валерия и певец Стас Пьеха во время праздничного концерта «Для настоящих мужчин»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

22 февраля 2023 года. Певица Валерия и певец Стас Пьеха во время праздничного концерта «Для настоящих мужчин»