«Устала»: внуки Эдиты Пьехи рассказали, куда пропала артистка Внучка Эдиты Пьехи Быстрова: бабушка устала от публичной жизни

Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Эдита Пьеха, 2013 год

Народная артистка СССР Эдита Пьеха перестала появляться на публике из-за того, что она от нее устала и хочет пожить для себя, поделилась ее внучка Эрика Быстрова. По ее словам, певице больше по душе загородная жизнь. В беседе с «КП-Петербург» Стас Пьеха добавил, что его бабушка не дает концерты из-за проблем со здоровьем.

Она не хочет публичной жизни — устала. Ей нравится спокойная загородная жизнь. Из-за здоровья она не хочет быть обязанной поехать на концерт, поэтому приняла решение отказаться от подобной деятельности. <...> Часть своей жизни народу она уже отдала и сейчас время жить для себя, — рассказала Быстрова.

Певец Стас Пьеха не исключает, что его бабушка может еще выступить с концертом через какое-то время, однако на данный момент она этого не хочет. Он также напомнил, что Эдита Пьеха иногда передвигается на инвалидном кресле.

По словам внуков, артистка уже не в том возрасте, чтобы часто куда-то выбираться с дачи. Свой юбилей она будет праздновать тихо, в узком семейном кругу, так как не любит шумные застолья и светские вечеринки.

Пьеха ранее рассказал, что Эдита Пьеха перенесла сложную операцию на коленях после перелома ноги, поэтому ей тяжело передвигаться самой. Он пару раз приезжал к ней в гости в деревню под Санкт-Петербургом, где артистка живет с подругами, и старается поддерживать с бабушкой контакт по телефону.