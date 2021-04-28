Пьеха две недели прожил в туалете, употребляя наркотики

https://static.news.ru/photo/6ba461ec-a8b1-11eb-857e-96000091f725_660.jpg Стас Пьеха Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Стас Пьеха в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал, как боролся с наркотической зависимостью. Это был тяжёлый путь. Он отметил, что в какой-то момент заперся в туалете, чтобы употреблять наркотики. Так он провёл две недели.

По его словам, болезнь достигла своего пика шесть лет назад.

Я две недели прожил в своём туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это всё, что мне тогда казалось необходимым, — поделился артист.

Он также признался, что в состоянии опьянения писал девушкам, которые присылали ему обнажённые фотографии.

Пьеха уточнил, что желание употреблять наркотики начало появляться у него даже в счастливые моменты жизни. По его мнению, это связано с тем, что зависимый человек никогда не может навсегда забыть о своём пристрастии.

Певец также предупредил, что таблеток от зависимости не существует. Она «выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощрённых формах и убивает людей даже без наркотиков». Он добавил, что в его роду страдали шизофренией и алкоголизмом.

В ноябре 2019 года Пьеха сообщил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Он принимал запрещённые препараты более 10 лет.