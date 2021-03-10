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Стас Пьеха объяснил своё нежелание ходить по ток-шоу

12:47, 10 марта 2021 19
Стас Пьеха Стас Пьеха Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Пьеха скептически относится к ток-шоу на российском ТВ, поэтому не желает на них ходить. Об этом певец рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru. 

Я не вижу смысла участвовать в такого рода ток-шоу. Если от меня потребуется экспертное мнение в тех областях, в которых я разбираюсь, то да, я приду. Спорить с какими-то сомнительными персонажами на аналогичные темы не вижу смысла,отметил Пьеха. 

Кроме того, певец вспомнил, как его знаменитую бабушку — Эдиту Пьеху — телевизионщики обманули. 

Стас ПьехаСтас ПьехаСергей Булкин/NEWS.ru

Был случай, когда проникли в дом к Эдите, отсняли какой-то материал, не предупредив её. Во-первых, человек уже немолод. Во-вторых, так вообще не делается. А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли, – сказал Пьеха. 

Ранее NEWS.ru писал, что Эдита Пьеха окончательно отказалась от сцены и сосредоточила своё внимание на семье. 

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