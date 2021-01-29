«Напелась»: Эдита Пьеха окончательно отказалась от сцены ради семьи

Певица Эдита Пьеха рассказала, что устала от сцены, поэтому сейчас она сосредоточила всё своё внимание на семье.
Сейчас артистка живёт в собственном доме в деревне Северная Самарка в Ленобласти. Она призналась, что даже вокал предпочитает слушать уже только в чужом исполнении.
Я петь не могу, только слушать. Сама напелась, — рассказал Пьеха в эфире программы Андрея Малахова.
По словам певицы, воспоминания о прошлом не только приятные, так как у неё было много недоброжелателей, очерняющих её образ, хотя поводов для этого не было.
Была даже такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это про меня, хотя я никогда не показывала декольте, — подчеркнула она.
Пьеха добавила, что была не «развратной» артисткой, а «заводной»,
Как писал NEWS.ru, ранее Эдита Пьеха пришла в ужас от распространившихся слухов, что в прошлом у неё был роман с исполнителем и музыкантом Муслимом Магомаевым, которые появились после выхода на телеэкраны биографического сериала об известном артисте.