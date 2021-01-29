«Напелась»: Эдита Пьеха окончательно отказалась от сцены ради семьи

https://static.news.ru/photo/d3322944-63b9-11eb-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Эдита Пьеха Фото: Valeriy Matusov/Global Look Press

Певица Эдита Пьеха рассказала, что устала от сцены, поэтому сейчас она сосредоточила всё своё внимание на семье.

Сейчас артистка живёт в собственном доме в деревне Северная Самарка в Ленобласти. Она призналась, что даже вокал предпочитает слушать уже только в чужом исполнении.

Я петь не могу, только слушать. Сама напелась, — рассказал Пьеха в эфире программы Андрея Малахова.

По словам певицы, воспоминания о прошлом не только приятные, так как у неё было много недоброжелателей, очерняющих её образ, хотя поводов для этого не было.

Была даже такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это про меня, хотя я никогда не показывала декольте, — подчеркнула она.

Пьеха добавила, что была не «развратной» артисткой, а «заводной», передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, ранее Эдита Пьеха пришла в ужас от распространившихся слухов, что в прошлом у неё был роман с исполнителем и музыкантом Муслимом Магомаевым, которые появились после выхода на телеэкраны биографического сериала об известном артисте.