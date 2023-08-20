Что известно о гибели звезды «Пацанок» Михайловой: причина, версия друзей

Фото: Социальные сети

Юлия Михайлова

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа и погибла, ей было 25 лет. Трагедия произошла в Рязани на улице Чкалова. Что известно о смерти девушки?

Чем известна Юлия Михайлова

Юлия Михайлова принимала участие в седьмом сезоне «Пацанок». Девушка шла к финалу шоу, пока не выяснилось, что она придумала собственную биографию. Михайлова рассказывала, что до проекта работала в эскорте, была жертвой насилия и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Кроме того, участница носила на голове платок. По ее словам, эта деталь гардероба была последствием моральной травмы и защитой от всего мира. Открытая голова ассоциировалась у девушки с грязью и пороком.

В начале проекта участницы и преподаватели с сочувствием относились к Михайловой, которой пришлось много работать, чтобы купить билет в Москву из Челябинска. Однако спустя время девушку уличили во лжи: сначала она призналась, что платок не нес в себе глубокого смысла, а при проверке на полиграфе оказалось, что участница не подвергалась насилию и не работала в эскорте. Позже звезда реалити-шоу объяснила, что пришла на проект ради популярности. Ей пришлось покинуть программу из-за лжи.

В начале июня текущего года Михайлова решила изменить свою жизнь и уехать из небольшого поселения. Она надеялась, что станет успешной в Рязани.

«Три месяца жила в Малоярославце, сейчас переезжаю. Нахожусь в дороге. Малый замечательный город, я там встретила много хороших людей, пережила самый сложный период жизни и поднялась, смогла встать на ноги. Сейчас еду в город с населением более 500к. Знаю, что все сложится в мою пользу. Можно сказать, с чистого листа», — писала девушка в авторском Telegram-канале.

Что известно о смерти Юлии Михайловой

Информация о смерти Юлии Михайловой появилась сегодня, 20 августа. Несчастный случай произошел на улице Чкалова в Рязани. 25-летняя участница «Пацанок» выпала из окна 22-го этажа многоквартирного дома и скончалась до приезда скорой помощи.

«Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле. Вызвал скорую, через 13–14 минут приехала. Судя по всему, насмерть, так как они человека не спасали, а потом приехала полиция», — рассказал очевидец.

Тетя Михайловой подтвердила гибель племянницы. Правоохранительные органы сейчас разбираются в ситуации, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По информации StarHit, в соцсетях девушки можно найти много фотографий, сделанных на балконе многоквартирного дома. На опубликованных кадрах звезда реалити-шоу лежала на перилах и, находясь на высоте, свешивала ноги в сторону улицы.

Победительница «Пацанок» Кира Медведева, комментируя новость о смерти Михайловой, отметила, что из-за желания посидеть на краю крыши друзья называли ее Человеком-пауком.

«На проекте были моменты, когда мы общались вне камер, она рассказывала, что ее знакомые между собой называли ее Человек-паук, мы часто выходили с ней сидеть на крышу, где она не упускала шанса подтвердить свое прозвище. Пыталась что-то доказать», — рассказала она.

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