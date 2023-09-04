Умер советский актер Шерали Джураев

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Шерали Джураев

Советский и узбекский актер, сценарист, певец и композитор, писатель, народный артист Узбекской ССР и Таджикистана Шерали Джураев ушел из жизни 4 сентября в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана. По ее данным, в последнее время актер долго болел.

Узбекская культура и искусство пережили серьезную потерю. Народный артист Узбекистана Шерали Джураев, покоривший сердца миллионов, скончался в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, — отмечается в сообщении.

Джураев родился в городе Асака Андижанской области. В 1976-м окончил Узбекский государственный институт искусств и культуры. Работал в Ансамбле песни и танца имени Шодлика, в областной филармонии Андижана и в Узбекской государственной филармонии.

В 1989 году Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан выпустили музыкальный исторический фильм «Шерали и Айберчин», в котором Джураев сыграл главную роль. Он же был автором сценария и композитором картины. Джураев успел написать более тысячи песен и исполнить более шестисот из них.

Ранее сообщалось, что актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет. Бабенко родился в декабре 1975 года. Служил в Мурманском областном драматическом театре, в дальнейшем переехал в Санкт-Петербург.