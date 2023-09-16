Скончался актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем неделю назад, а ночью 16 сентября коллеги сообщили о его кончине. Долгие годы Гришечкин играл в театре, а также второстепенных персонажей в кино. Настоящая слава пришла к актеру после 40 лет, он проснулся знаменитым после выхода на экраны сериала «Солдаты», где исполнил роль замполита Староконя.
Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. После смерти супруги артист впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Гришечкин пил, а Анна пыталась бороться с пагубным пристрастием мужа.
Фото актёра — в галерее NEWS.ru.
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год
Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год
Фото: Белоусов Виталий/ТАСС
Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год
Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС
Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина