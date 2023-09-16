Умер звезда «Солдат»: как жил поздно прославившийся Вячеслав Гришечкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год

Скончался актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем неделю назад, а ночью 16 сентября коллеги сообщили о его кончине. Долгие годы Гришечкин играл в театре, а также второстепенных персонажей в кино. Настоящая слава пришла к актеру после 40 лет, он проснулся знаменитым после выхода на экраны сериала «Солдаты», где исполнил роль замполита Староконя.

Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. После смерти супруги артист впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Гришечкин пил, а Анна пыталась бороться с пагубным пристрастием мужа.

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