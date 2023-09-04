Умерла звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мажор» Умер актер сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мажор» Юрий Потапенко

Фото: sredatv.ru

Кадр из сериала «Мажор»

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет, сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра». Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Мажор».

Отошел в вечность актер «Молодого театра» Юрий Потапенко, — сообщили в театре.

В последнее время актер жаловался на боль в сердце. В пресс-службе отметили, что новость шокировала коллектив театра — коллегам по цеху сложно поверить в случившееся и тяжело принять это.

Потапенко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Зрителям он знаком по фильмам и сериалам «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Опер по вызову», «Женский доктор-2», «Страсти по Чапаю», «Смерть шпионам. Скрытый враг» и других.

Ранее российский актер Андрей Бабенко, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный», покончил с собой.

До этого в московской поликлинике на Рижском проспекте во время приема у врача умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Предварительной причиной смерти 71-летнего кинематографиста стала сердечная недостаточность.