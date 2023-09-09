Умер заслуженный деятель искусств России Николай Шейко

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Николай Шейко

Заслуженный деятель искусств режиссер Николай Шейко скончался в Москве на 86-м году жизни, сообщает сайт МХТ им. А.П. Чехова. Прощание с режиссером пройдет в театре 13 сентября. По предварительной информации, гражданская панихида состоится в 11:00 мск. Шейко похоронят на Митинском кладбище.

Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссера, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие, — говорится в сообщении.

Шейко родился 24 мая 1938 года в Харькове, где окончил Харьковский театральный институт. Сценическую деятельность он начал в 1962-м в Киевском театре им. И. Франко. Работал режиссером-постановщиком в Рижском ТЮЗе, в Александринском театре, был главным режиссером в Минском Республиканском молодежном театре и в Русском театре Эстонии (Таллин).

В 1987 году Шейко переехал в Москву, где стал работать в театре «Эрмитаж» и театре им. А. С. Пушкина. Режиссер поставил более 100 спектаклей, в том числе по пьесам А. Володина и Л. Зорина. Также занимался постановками по русской и зарубежной классике.

В МХАТ пришел в 1992 году, где поставил «Блаженный остров» М. Кулиша, «Маскарад» М. Лермонтова, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, «Венецианский антиквар» К. Гольдони, «Учитель словесности» В. Семеновского (сочинение на темы Ф. Сологуба). С 2001 года возглавлял литературную часть театра.

В конце августа в Москве скончался известный российский режиссер Глеб Панфилов, известный своими картинами «В огне брода нет», «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые» и другими. Ему было 89 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище.