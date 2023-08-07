В Москве нашли мумифицированный труп известного режиссера Mash: режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее квартире в Москве

Фото: vakhtangov.ru

Светлана Джимбинова

Telegram-канал Mash сообщает, что известного режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. По данным канала, тело бывшей постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там больше года и мумифицировалось.

Mash пишет, что о режиссере заволновались ее соседи, так как давно не видели женщину. После неудачных попыток достучаться и дозвониться до Джимбиновой, они вызвали полицию.

По информации канала, сотрудники вскрыли дверь в квартиру и нашли мумифицированный труп постановщицы. Согласно экспертизе, пишет Mash, смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Светлана Джимбинова работала в театра Вахтангова над постановками «Золушка» (1966 год) и «Кот в сапогах» (1974 год). Она также была женой режиссера Рубена Симонова, с которым работала в одном театре.

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