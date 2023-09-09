Звездный хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий COVID-19

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Отари Гогиберидзе

В Москве умер звездный хирург Отари Гогиберидзе, рассказала «Известиям» экс-супруга врача Яна Лапутина. Причиной скоропостижной кончины кандидата медицинских наук стали последствия коронавируса.

После COVID-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, и, к сожалению, он сегодня скончался, — объяснила Лапутина.

В 1995 году хирург окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «лечебное дело», после чего в 1997 году отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии, в 2000 году выпустился из аспирантуры.

Гогиберидзе являлся членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии. Он был известен как сертифицированный международный тренер по работе с американскими платами-фиксаторами для моделирующей и омолаживающей пластики лица.

В 2021 году ушел из жизни самый сильный человек России 2009 года Владимир Синеглазов. Он умер на 62-м году жизни из-за последствий COVID-19. Спортсмен оказался в больнице и последние дни провел в коме в реанимации, из которой так и не вышел. Днем ранее от коронавируса скончалась его сестра.