Самый сильный человек России умер из-за коронавируса

Ушёл из жизни самый сильный человек России 2009 года Владимир Синеглазов. Он умер на 62-м году жизни из-за последствий COVID-19. Спортсмен оказался в больнице и последние дни провёл в коме в реанимации, из которой так и не вышел. Днём ранее от коронавируса скончалась его сестра, сообщает РЕН ТВ.
Владимир Синеглазов — уроженец Ельца. Он установил 26 мировых рекордов, за что был признан самым сильным человеком России.
Силовая карьера Владимира Синеглазова
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили ещё 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 852 летальных исхода, это рекордный суточный показатель, сообщалось на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.
За сутки в России полностью выздоровели 17 368 человек. Всего с начала пандемии инфекция была