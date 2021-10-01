Самый сильный человек России умер из-за коронавируса

Ушёл из жизни самый сильный человек России 2009 года Владимир Синеглазов. Он умер на 62-м году жизни из-за последствий COVID-19. Спортсмен оказался в больнице и последние дни провёл в коме в реанимации, из которой так и не вышел. Днём ранее от коронавируса скончалась его сестра, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Синеглазов — уроженец Ельца. Он установил 26 мировых рекордов, за что был признан самым сильным человеком России.

Силовая карьера Владимира Синеглазова продолжалась 30 лет — с 20 до 50 лет. Спортивные снаряды для него делали под заказ — это были гири весом до 90 кг. Синеглазов становился на шпагат, опираясь на два стула, при этом удерживая на себе другого тяжелоатлета. Его спортивная карьера завершилась 10 лет назад, так как гимнаста начало подводить здоровье. На фоне постоянных нагрузок у него разрушались суставы ног, из-за чего о силовом спорте пришлось забыть.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили ещё 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 852 летальных исхода, это рекордный суточный показатель, сообщалось на сайте федерального штаба по борьбе с COVID-19.