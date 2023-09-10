Советский и российский актер Андрей Шаронов ушел из жизни Советский и российский актер Андрей Шаронов умер в 72 года

Фото: kino-teatr.ru

Андрей Шаронов

Советский и российский актер Андрей Шаронов умер на 73-м году жизни, передает «Российская газета». О причинах смерти артиста не сообщается. Также не уточняется информация о том, когда состоятся прощание с актером и похороны.

Андрей Шаронов является выпускником Российского государственного института сценических искусств. Его первой работой стала музыкальная комедия «Это было за Нарвской заставой». На телеэкране он дебютировал на 31-м году жизни. Еще одной известной работой с участием Шаронова стала кинокартина «Жить сначала». Последнюю свою роль он сыграл в сериале «Такая работа».

Большую часть жизни Шаронов посвятил театру, будучи членом труппы Театра драмы и комедии на Литейном. Он также преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Ранее стало известно о смерти советского и узбекского актера, сценариста, певца и композитора, писателя Шерали Джураева. Он ушел из жизни 4 сентября в Ташкенте в возрасте 77 лет. В Министерстве культуры Узбекистана уточнили, что актер скончался после продолжительной болезни. В ведомстве Джураева назвали артистом, покорившим сердца миллионов.