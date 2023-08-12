Артиста цирка Николаева экстренно госпитализировали в Москве Mash: артиста цирка Андрея Николаева экстренно госпитализировали в Москве

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Андрей Николаев

Советского и российского артиста цирка Андрея Николаева экстренно госпитализировали в московскую клинику, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи.

В канале отметили, при поступлении у него также нашли коронавирус. Mash сообщил, что Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, поскольку последствия этого крайне тревожные, вплоть до отказа печени. Но он категорически отказывается от операции.

Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России, экс-наставник Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».

18 июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, у 81-летнего артиста было острое повреждение почек.

20 августа сын актера Алексей рассказал, что его отец идет на поправку и в ближайшее время может быть выписан из больницы. Мужчина также попросил всех переживающих за здоровье артиста подождать с вопросами, все подробности о его самочувствии станут известны чуть позже.