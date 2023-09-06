Умер актер и мультипликатор Константин Арефьев

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Российский актер и режиссер Константин Арефьев скончался в возрасте 59 лет, сообщает официальный Telegram-канал студии «Союзмультфильм». Причина смерти не называется. Режиссер Алексей Будовский сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что похороны Арефьева пройдут 6 сентября на Митинском кладбище. Тело режиссера было кремировано.

Печальные новости. На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм». <...> Выражаем искренние соболезнования друзьям и близким Константина Арефьева. Это невосполнимая утрата, — сообщили в «Союзмультфильме».

В студии напомнили, что Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм «Крылья для друга», а на авторском проекте «Кораблик, который хотел летать» Арефьев был аниматором. В 1991 году Арефьев снялся в экспериментальном фильме — документальной комедии «Психическая атака на Советы». Фильм рассказывал об отношении СССР к рок-музыкантам.

26 августа умер режиссер народный артист РСФСР Глеб Панфилов, служивший в театре «Ленком» Марка Варшавера. Деятель искусств скончался на 90-м году жизни после болезни. 11 мая стало известно, что Глеб Панфилов был госпитализирован с геморрагическим инсультом. Его поместили в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое. Сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.