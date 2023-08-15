В Боткинской больнице умер клоун Андрей Николаев

Фото: Росгосцирк

Андрей Николаев

В Боткинской больнице на 86-м году жизни умер народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Росгосцирка». Артист умер 14 августа около полуночи, причина его смерти не сообщается.

Андрей Николаев ушел из жизни сегодня ночью, — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что возможной площадкой для прощания станет Цирк Юрия Никулина, где четыре года назад состоялось последнее выступление артиста на манеже.

Ранее сообщалось, что артиста экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи.

Mash сообщил, что при поступлении у Николаева также выявили коронавирус. Сообщалось, что артисту требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, поскольку последствия этого крайне тревожные, вплоть до отказа печени, но он категорически отказывается от операции.

Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России, экс-наставник Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».