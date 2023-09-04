Умер актер сериала «Мажор» Потапенко: где еще играл, чем запомнится

Фото: molodyytheatre.com

Юрий Потапенко

Советский и украинский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. В пресс-службе киевского «Молодого театра», где он служил с 1991 года, сообщили, что в последнее время артист испытывал боли в сердце. Чем запомнится Потапенко и что известно о его смерти?

Чем известен Юрий Потапенко

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года в Киеве. С детства занимался боксом, затем футболом. Играл как в родном городе, так и в Ростове-на-Дону, но из-за травм обеих ног он был вынужден оставить спорт.

В 1990 году Потапенко окончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. Артист выступал как в «Молодом театре», так и в «Браво», где у него было несколько главных ролей.

На экранах телевизора актер впервые появился в 1980-х годах. Он снялся в около 60 советских, украинских и российских фильмах и сериалах, таких как «Это мы, господи...», «Ха-би-ассы», «Русское лекарство», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Опер по вызову».

У него остались жена Ирина и маленький сын. Потапенко также воспитал дочь, ей сейчас 36 лет.

Что известно о смерти Юрия Потапенко

О смерти Юрия Потапенко сообщили в киевском «Молодом театре». Там артист служил более 13 лет — с 1991 года. Причины не уточняются. При этом в театре рассказали, что в последнее время он жаловался на боли в сердце.

«Ушел из жизни актер „Молодого театра“ Юрий Потапенко. Ему было 58 лет. Неожиданная новость шокировала семью „Молодого“. Две недели назад в разговоре Юрий жаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять... Зрители оценили талант и умение актера превращаться в абсолютно разные образы, а коллеги запомнят Юрия как настоящего друга, готового всегда прийти на помощь в трудную минуту», — отметили в пресс-службе театра.

Звезде «Возвращения Мухтара» было 58 лет. О дате и месте похорон поклонникам пообещали сообщить позже.

Кто еще из звезд умер в 2023 году

Актер Игорь Ясулович умер 19 августа. 18 июля его госпитализировали в Москве. У звезды «Бриллиантовой руки» было острое повреждение почек, ему провели две операции, с помощью которых медикам удалось вывести жидкость из брюшной полости и дыхательных путей. 9 августа Ясуловичу стало хуже, и его перевели в реанимацию и даже вводили в искусственную кому. Спустя время состояние артиста улучшилось, 11 августа его выписали. Однако 19 августа он умер.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис.

Радиоведущий Леонид Володарский умер 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Он озвучил множество зарубежных фильмов и сериалов, в том числе «Терминатор» и «Джанго освобожденный». Также Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Сэлинджер.

Читайте также:

Стало известно о смерти солиста Большого театра

Клоун Андрюша, Зайцев: кто из друзей Пугачевой умер после ее отъезда из РФ

Популярная аргентинская актриса умерла от неудачной пластики