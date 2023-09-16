Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Гришечкина Умер актер сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Актер и режиссер Вячеслав Гришечкин

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года. Неделю назад он попал в больницу из-за проблем с сердцем, на днях его самочувствие ухудшилось. В чем причина смерти звезды сериала «Солдаты»?

Чем известен Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Впервые интерес к актерскому мастерству он проявил в пятилетнем возрасте, когда начал читать стихи на утренниках. Позже юноша принимал участие в школьных вечерах, а на летних лагерных концертах выступал ведущим.

В 13 лет Гришечкин отправился во Дворец пионеров на Ленинских горах в кружок по авиамоделированию, где случайно попал на прослушивание в Театр юных москвичей, после чего был принят в труппу Валерия Беляковича. Его первой серьезной работой стала роль в постановке «Соловей».

После окончания школы Гришечкин поступил на курс Михаила Туманова в ГИТИС, после смерти которого мастерской управлял Борис Голубовский. По окончании учебы артиста призвали в армию. Службу он проходил в топографических войсках под Звенигородом, откуда в звании младшего сержанта был направлен командиром взвода под Иваново.

Гришечкин служил в Театре на Юго-Западе Валерия Беляковича с момента его основания, также работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

Первой работой актера в кино стал художественный фильм-мюзикл «Биндюжник и Король», вышедший в 1990 году. Впоследствии он сыграл в десятках разных проектов, но популярность ему принесла роль Александра Степановича Староконя в сериале «Солдаты».

В 1994 году Гришечкин был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер и режиссер Вячеслав Гришечкин

Что известно о смерти Вячеслава Гришечкина

О смерти Вячеслава Гришечкина сообщил его коллега, артист московского Театра на Юго-Западе Антон Белов.

«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Также новость о кончине звезды «Солдат» подтвердила лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова. Она рассказала, что недавно виделась с Гришечкиным.

«Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением „Артисты воинам России“ на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — заявила Бичарова.

Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях его самочувствие ухудшилось.

Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году супруга артиста умерла от онкологии. Гришечкин тяжело переживал ее смерть и считал, что виноват в этом. По некоторой информации, актер страдал от алкогольной зависимости. В феврале 2021 года его даже лишили водительских прав из-за езды в пьяном виде. Анна при жизни боролась с пристрастием мужа.

В феврале этого года в Сети появилась информация о госпитализации артиста, однако он опровергал эти слухи.

«Опровергаю полностью. Никакой госпитализации не было. Жив-здоров, чего и всем желаю. Все это фейк», — говорил Гришечкин NEWS.ru.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Артист московского Театра-студии на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Московский Театр-студия на Юго-Западе (ныне — Театр на Юго-Западе). Актер Вячеслав Германович Гришечкин, 1987 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Белоусов Виталий/ТАСС Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок нового сериала СТС «Петя Великолепный», 2006 год Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС Съемки фильма «Мореплавания Солнышкина». Во время съемок (слева направо) артисты московских театров Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Вячеслав Гришечкин на премьере фильма «Учености плоды» в киноцентре «Октябрь» в Москве, 2021 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Песков и Вячеслав Гришечкин, 2022 год

Последние дни жизни актера Гришечкина

По информации Telegram-канала Mash, предварительная причина смерти Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Последние восемь суток он провел в реанимации. До этого — два дня в частном реабилитационном центре в подмосковном Одинцово, куда был отправлен из-за проблем с алкоголем.

6 сентября артисту стало плохо: температура резко поднялась до 39 градусов, развилась гипертермия — накопление избыточного тепла в организме. Врачи диагностировали психическое расстройство, вызванное злоупотреблением алкоголем. 7 сентября Гришечкина экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где больше недели медики боролись за его жизнь. Однако в ночь с 15 на 16 сентября звезда «Солдат» скончался из-за проблем с сердцем, несовместимых с жизнью, пишет Mash.

В окружении актера говорят, что проблемы с сердцем возникли у него из-за переживаний. По словам директора Гришечкина Максима, в этом якобы виноваты близкие люди артиста.

«Близкие его довели. Ситуация, схожая с Джигарханяном», — сказал он MK.RU.

Дата и место прощания с актером пока не называются. Также неизвестно, где и когда пройдут похороны.

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