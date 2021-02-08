Актёр Вячеслав Гришечкин лишён прав за езду в пьяном виде

https://static.news.ru/photo/1d070f86-6a1c-11eb-b36b-96000091f725_660.jpg Вячеслав Гришечкин Фото: grishechkin_com/instagram.com

Известный российский актёр Вячеслав Гришечкин наказан за езду в нетрезвом виде. Он лишён водительских прав.

Инцидент произошёл ещё весной 2020 года, однако только сейчас суд вынес решение. При этом оно пока не вступило в силу, артист намерен оспорить вердикт, так как, по его словам, за рулём находился не он.

Как сообщает РЕН ТВ, Гришечкин вышел из клуба в нетрезвом состоянии и собирался ехать домой на такси. Но рядом оказался неизвестный, который узнал актёра и предложил услугу «трезвого водителя» — на автомобиле Гришечкина. Артист согласился, однако когда на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили машину, мужчина, находившийся за рулём, пересел на заднее сиденье. Был составлен протокол, в котором актёра оформили как нетрезвого водителя.

Вячеслав Гришечкин — актёр Театра на Юго-Западе, в котором служит с момента основания в 1977 году. Он известен российским телезрителям по ролям в сериалах, наиболее популярные из которых — «Солдаты», «Каменская», «Маргоша», «Марш Турецкого» и другие.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что таксист из Санкт-Петербурга, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке, на момент инцидента был лишён прав. Это выяснилось при рассмотрении его дела в суде.

При этом мужчина, не имеющий права управления машиной, продолжал работать в такси год спустя после лишения. Кроме того, в 2020 году он попадал в аварию, находясь за рулём в нетрезвом виде и до сих пор не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей.