Смотревший порно в дороге таксист был лишён прав

Таксист из Санкт-Петербурга, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке, на момент инцидента был лишён прав. Это выяснилось при рассмотрении его дела в суде.
При этом мужчина, не имеющий права управления машиной, продолжал работать в такси год спустя после лишения,
Суд вынес решение о наказании водителя тремя сутками административного ареста.
Инцидент произошёл 12 января. Мужчина во время поездки начал задавать пассажирке неприличные вопросы, затем включил порно и смотрел его со звуком. После этого он остановился «на две минуты» и начал открыто мастурбировать. В ответ на жалобу агрегатор такси ответил клиентке, что водителя, вероятно, заблокируют, а ей предложили промокод на три бесплатные поездки.
Позднее, как писал NEWS.ru, в сервисе заявили, что связались с девушкой, вернули деньги за поездку и извинились. Шофёра уволили, а клиентке пообещали помочь в работе с правоохранительными органами, если она решит к ним обратиться. При этом сама она говорит, что из сервиса по заказу такси с ней никто не связывался.