Смотревший порно в дороге таксист был лишён прав

https://static.news.ru/photo/b891f42c-5813-11eb-8cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Таксист из Санкт-Петербурга, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке, на момент инцидента был лишён прав. Это выяснилось при рассмотрении его дела в суде.

При этом мужчина, не имеющий права управления машиной, продолжал работать в такси год спустя после лишения, передаёт «Подъём» со ссылкой на потерпевшую. Кроме того, в 2020 году он попадал в аварию, находясь за рулём в нетрезвом виде и до сих пор не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Суд вынес решение о наказании водителя тремя сутками административного ареста.

Инцидент произошёл 12 января. Мужчина во время поездки начал задавать пассажирке неприличные вопросы, затем включил порно и смотрел его со звуком. После этого он остановился «на две минуты» и начал открыто мастурбировать. В ответ на жалобу агрегатор такси ответил клиентке, что водителя, вероятно, заблокируют, а ей предложили промокод на три бесплатные поездки.

Позднее, как писал NEWS.ru, в сервисе заявили, что связались с девушкой, вернули деньги за поездку и извинились. Шофёра уволили, а клиентке пообещали помочь в работе с правоохранительными органами, если она решит к ним обратиться. При этом сама она говорит, что из сервиса по заказу такси с ней никто не связывался.