Google Play вернул для россиян доступ к приложению Навального

Google Play вернул российским пользователям доступ к мобильному приложению «Навальный». Об этом сообщил в Twitter IT-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов. Причины возврата приложения в Google Play он не раскрыл.

Спустя некоторое время мы добились от Google «разблокировки» нашего приложения на территории РФ, — написал он.

Компания пока никак ситуацию не прокомментировала.

Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, рассказал изданию «Медиазона» (признано в России иноагентом), что Google также восстановила ролики и документы, которые были заблокированы во время выборов в Госдуму.

В российском сегменте App Store приложение «Навальный» остаётся недоступным.

Об удалении приложения «Навальный» из Google Play стало известно в первый день выборов в Госдуму — 17 сентября. Тогда же оно исчезло и из App Store. С соответствующим требованием к американским компаниям обратился Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что приложение распространяет информацию, признанную российскими властями экстремистской. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил был применить оборотные штрафы.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио раскритиковал Google и Apple за подчинение требованиям Роспотребнадзора. Политик обвинил их в «соучастии цензуре» в России и потребовал объяснить свои действия.