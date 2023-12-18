Жуков, Zivert, SHAMAN: сколько миллионов получают звезды за корпоративы Продюсер Лавров: 5 млн рублей могут стоить выступления Валерии и Николая Баскова

Фото: Коллаж NEWS.ru

Декабрь — самый прибыльный месяц для звезд шоу-бизнеса, так как они могут хорошо заработать на новогодних корпоративах. NEWS.ru пообщался с продюсерами и представителями букинговых агентств и выяснил, кто из знаменитостей сегодня самый популярный и получает самые большие деньги.

Сколько получают звезды первого эшелона

«Самые дорогие сегодня — это Zivert, Анна Асти, Сергей Жуков. Это золотой фонд шоу-бизнеса, первый эшелон, у этих артистов стабильно „дорого и богато“. Анна Асти сейчас одна из самых востребованных, у нее выступления расписаны на долгое время вперед», — рассказывает NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров.

У артистов первого эшелона новогоднее выступление на корпоративе стоит 10 млн рублей и выше. Сергей Шнуров, по некоторым данным, в последнее время мог получать порядка 13 млн рублей, но, как нам сообщили в букинговом агентстве, «Шнуров в России не выступает».

Валерий Меладзе может запросить за корпоратив около14 млн рублей, его жена Альбина Джанабаева — примерно 4 млн рублей.

Филипп Киркоров тоже входит в первый эшелон, и на Новый Год его появление на вечере может стоить 10 млн рублей, но, по словам продюсера Лаврова, «из-за столь высокой стоимости Филипп не очень востребован». «Нельзя сказать, что у короля поп-эстрады столько же предложений на Новый год, как у Анны Асти», — поделился мнением Лавров.

В числе звезд первого эшелона — и SHAMAN, которого сегодня называют «певцом номер один» на российской эстраде, но с ним особая история.

«SHAMAN довольно специфичный, он востребован на официальных мероприятиях, на государственных праздниках, на День города, День шахтера, День учителя и т. д. и т. п. Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь», — констатирует Лавров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN

Басков, Агутин, Билан

«5 млн рублей может достигать стоимость выступлений Валерии, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, Димы Билана», — считает Лавров.

По словам продюсера, у этих артистов много выступлений и они отлично отрабатывают свою программу. Особенно востребован сейчас Николай Басков, его декабрьские-январские даты уже расписаны. Басков уникален тем, что не только поет, но и выступает в качестве ведущего мероприятия.

Клава Кока, Инстасамка

Молодые блогеры и певцы тоже пользуются спросом. Средняя цена в этом сегменте 2–3 млн рублей. Например, за столько могут выступить Хабиб, Амирчик, Niletto. Они популярны у молодежи.

«Мы недавно провели Амирчуку кассовый концерт, и он прошел с аншлагом, дети на него с радостью приходят, но не сказать, что он супер востребован на корпоративах», — рассказывает Лавров.

Из блогерш в тренде Клава Кока и Инстасамка, поэтому их прайс, соответственно, выше и может достигать 6–7 млн рублей. На Клаву Коку, по мнению сотрудников концертного агентства, «денег надо много» и все равно она нарасхват. Инстасамки получает меньше запросов, что позволяет желающим поторговаться с ее директором (он же является мужем).

«Если будете проводить корпоратив в Дубае, то можно попросить ее снизить цену», — пояснили в букинговом агентстве, куда мы обратились под видом потенциальных клиентов.

За сумму порядка 3 млн рублей выступает Ольга Серябкина, она тоже высоко востребована. Вокал Ольги Бузовой можно послушать за 3,5 млн рублей, она выступает и как ведущая. В отличие от многих своих коллег, звезда не стала повышать ценник в этом году. Бузова, как считают эксперты, «известна работоспособностью и берет количеством заказов».

За 5 млн рублей на корпоративе может выступить Лолита. Чтобы пригласить Диму Маликова, придется заплатить примерно 3,5 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка

Что получает заказчик

«У всех звезд выступление длится 45 минут. Это стандарт в шоу-бизнесе. Артист исполняет в среднем восемь-девять песен, кто-то успевает 12», — рассказали в букинговом агентстве.

Артисты предпочитают, чтобы им платили кешем, если безналом, тогда стоимость на 18% выше: закладываются банковские комиссии и налоги. 500–700 тысяч рублей заказчик должен доплатить за техническое оборудование для артиста.

Cколько стоят выступления артистов 31 декабря и 1 января

Продюсеры уверяют, что большинство артистов готовы выступать в сам Новый год, 31 декабря и 1 января, в конце концов это их хлеб и таким «сытным» он бывает только раз в году. Новая солистка Artik & Asti Севиль Велиева не исключение.

«В Новый год я буду работать. Обязательно отмечу с семьей, но чуть позже. Я решила, что, пока я молодая, буду работать. Это часть моей профессии. Плюс мне очень нравится концентрат энергии, который есть на сцене. Как встретишь Новый год, так его и проведешь», — рассказала NEWS.ru Севиль.

Певица призналась, что готова слушать бой кремлевских курантов и загадывать желание прямо в машине, перемещаясь из точки А в точку Б с одного заказного мероприятия на другое.

«В это время ценник артистов накручивается в два раза. Для артиста нет ничего необычного в том, чтобы встретить праздник на работе. Мне в свое время София Ротару говорила: „Пусть оплатят самолет и увезут всех моих родственников со мной на корпоратив, тогда почему бы и нет“», — рассказывает Лавров.

Кто из звезд не выступит на корпоративах

По словам Лаврова, у Веры Брежневой и Светланы Лободы нет никаких шансов попасть на корпоратив российской компании, даже если он будет проходить не в Москве, а в Дубае.

«Представляете, какой это будет скандал, если какая-нибудь крупная компания, тем более имеющая отношение к государству, пригласит в Дубай Бреженеву или Лободу? Топ-менеджеры побоятся. И такие, как Нетребко, сегодня, что называется, не требко», — говорит Лавров.

Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), по данным букингового агентства, также не участвует в корпоративной гонке, в России его пригласить нельзя.

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