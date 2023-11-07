Artik&Asti воссоединились на Best Music Fest В Дубае завершился пятидневный фестиваль Best Music Fest

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Артем Умрихин и Анна Асти

В Дубае завершился пятидневный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group. Третий день мероприятия закончился афтерпати, на котором воссоединились участники Artik&Asti Артем Умрихин и Анна Асти. Совместно артисты исполнили любимые зрителями композиции.

В первый день фестиваля на сцену вышли Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Bahh Tee& Turken, Ханна и Любовь Успенская. Музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских заявила, что второй день мероприятия посвятили премии «Звезды Хайпа», которая состоится в декабре. На сцену вышли Filatov&Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka и Мот.

Фестиваль в Дубае — это феерическое событие. Проводить мероприятие в таком месте, видеть счастливые лица людей — это ни с чем не сравнимое удовольствие, — отметила Столповских.

Третий день прошел под названием Sea breeze day. Он был организован при участии Эмина Агаларова, который выступил перед зрителями с 45-минутным концертом. Также на сцену вышли Bahh Tee&Turken и Jony. В предпоследний день фестиваля выступили DJ Basky, Filatov&Karas, а во время афтерпати — DJ Smash, Instasamka и Дима Билан. Мероприятие завершилось 5 ноября совместным шоу Димы Билана, Полины Гагариной и Филиппа Киркорова.

Основательница компании BIM Group Анастасия IVKA ранее рассказала, что подготовка к фестивалю заняла несколько месяцев. По ее словам, Best Music Fest стал масштабным событием для Дубая.